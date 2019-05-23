Представники громадянського суспільства заявили Зеленському про «червоні лінії»

Громадські організації та окремі представники громадянського суспільства звернулися до президента України Володимира Зеленського заявили 23 травня про стурбованість першими рішеннями глави держави на посаді та окреслили «перелік можливих «червоних ліній» – якщо президент їх порушить, це неминуче призведе до погіршення як внутрішньополітичної, так і зовнішньої ситуації навколо нашої країни».

«Ми гостро не поділяємо волю президента оточити себе представниками режиму колишнього президента України Віктора Януковича, що суперечить принципам люстрації, а також людьми без відповідних компетенцій і таких, з якими Володимира Зеленського пов’язують бізнес-інтереси», – ідеться в заяві.

Серед «червоних лінії» для Зеленського автори заяви вказали «проведення референдуму щодо формату переговорів з Російською Федерацією або принципів мирного врегулювання», «зволікання, саботаж чи відмова від стратегічного курсу на членство в ЄС і НАТО», «масштабний переділ власності в інтересах групи осіб», «перегляд закону про мову», «відновлення роботи російських соціальних мереж та російських телеканалів в Україні» тощо.

Звернення підписали Український кризовий медіа-центр, Інститут масової інформації, ГО «Детектор Медіа», письменник Юрій Макаров, екс-заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський та інші громадські організації та окремі представники громадянського суспільства.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.