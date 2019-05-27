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27 Травень 2019, Київ 13:48
Новини | Політика

У Раді визначилися з датою розгляду відставки уряду

20 травня Володимир Гройсман заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України

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Верховна Рада України планує 30 травня розглянути питання про відставку Кабінету міністрів, повідомив спікер Андрій Парубій на погоджувальній раді лідерів фракцій і голів комітетів парламенту 27 травня.

Спікер нагадав, що згідно із законодавством, парламент мав десять днів для розгляду цього питання. «Ми входимо в ці 10 днів на цьому пленарному тижні», – сказав він.

Парубій доручив комітетові з питань правової політики розглянути 29 травня на засіданні це питання, щоб Верховна Рада наступного дня змогла ухвалити рішення.

20 травня Гройсман заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України. Це сталося після того, як новообраний президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав уряд до відставки.

Гройсман заявив, що йде у відставку – повна версія промови
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Гройсман заявив, що йде у відставку – повна версія промови

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24 травня голова прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила, що в парламенті зареєстрували відповідну заяву голови уряду.

Пізніше Володимир Гройсман заявив, що не планує об’єднуватися з іншими партіями для участі в парламентських виборах, а хоче створити власну політичну силу.

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