Луценко заявив, що «піде в політику» після виборів до Верховної Ради

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу ICTV заявив, що «піде в політику» після виборів до Верховної Ради.

«Для себе таке рішення я прийняв, вважаю, що моє завдання разом із колегам правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, але і чесні парламентські вибори, і після цього я піду у політику – не в списки будь-яких партій, а до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку України», – сказав Луценко.

За його словами, його завдання – щоб у «перехідний період у країні далі панував принцип правової держави».

«Вибори до парламенту відбудуться в 20-х числах липня, відповідно, новообраний парламент сформує свої керівні органи, складе коаліцію, обере уряд, і після цього, очевидно, прийме рішення про нового генерального прокурора. Моє завдання, щоб в цей перехідний період у країні далі панував принцип правової держави», – додав генпрокурор.

Луценко очолює Генеральну прокуратуру України від травня 2016 року. Раніше він заявляв, що не бачить причин для своєї відставки, проте готовий до неї.