Зеленський закликав МВС не карати «політичних протестувальників»

Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство внутрішніх справ «не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок». Так він відреагував на повідомлення про те, що в Рівному 25 травня поліція затримала двох молодих людей, які вимагали імпічменту президента.

«З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. В поліції проведуть службову перевірку. Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся», – написав Зеленський у Facebook 26 травня.

У поліції Рівненської області підтвердили, що проведуть службову перевірку, і заявили, що учасників пікету, серед яких була неповнолітня дівчина, не затримували. За словами поліцейських, молодим людям запропонували пройти до відділу поліції, «на що обоє погодилися. При цьому жодним чином їхня свобода та пересування не обмежувались».

Як йдеться в повідомленні поліції Рівненщини, перевірку складених адмінпротоколів здійснювала місцева прокуратура, яка порушень з боку поліцейських не виявила.

«Поліцейські Рівненського відділу поліції діяли в рамках покладених на них законодавством обов’язків, — заявив начальникголовного управління поліції в Рівненській області Валерій Самчук. — Поліція області поважає думку громадськості та вважає, що для недопущення конфліктних ситуацій із мешканцями міста, які мають іншу громадянську позицію, доцільніше було б обмежитись профілактичною бесідою у дотриманні вимог законодавства при проведенні подібних акцій».

Самчук додав, що остаточна правова оцінка вказаному факту і діям поліцейських буде надана за результатами комплексної службової перевірки.

Тим часом, на сайті президента України електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського» зібрала станом на 26 травня понад 56 тисяч голосів.

Голова Адміністрації президента України Андрій Богдан ввечері 23 травня назвав «смішним жартом» петицію про відставку Зеленського.