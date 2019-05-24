Петиція за відставку Зеленського набрала 50 тисяч голосів на сайті президента

На сайті президента України електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського» 24 травня зібрала понад 50 тисяч голосів. Це сталося на п’ятий день після інавгурації шостого президента України.

Автор Максим Безрук подав петицію 20 травня, а 22 травня, через два дні після складення Зеленським присяги, вона була оприлюднена і стала доступною для підписання. 23 травня петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів, її статус змінився на «очікує на розгляд».

Голова Адміністрації президента України Андрій Богдан ввечері 23 травня назвав «смішним жартом» петицію про відставку Зеленського.

У петиції вказано, що голосування за Зеленського переважно «було протестним», і насправді президент не має підтримки 73% виборців.

«Ваша особа зовсім не об’єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію», – вважають громадяни України, які поставили свій підпис.

«Складається неприпустима ситуація, коли «слуга народу» не має моральних зобов’язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки», – ідеться в тексті.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.