«Смішний жарт»: голова АП Богдан відреагував на петицію про відставку Зеленського

Голова Адміністрації президента України Андрій Богдан назвав «смішним жартом» петицію про відставку президента Володимира Зеленського.

«Ми розцінюємо петицію як жарт. Можливо, навіть смішний жарт», – сказав Богдан в ефірі телеканалу «1+1».

Він зазначив, що подібні петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента.

На думку Богдана, петиція свідчить, що є частина населення, яка не згодна з діями нового президента.

«Ми будемо працювати, щоб таких людей стало менше. Підемо шляхом переконання, щоб вони стали нашими однодумцями», – сказав Богдан.

23 травня на сайті президента України електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського» зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Станом на 6:25 24 травня петиція зібрала понад 41 тисячу голосів.