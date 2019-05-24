В АП назвали умови, за яких Зеленський звільнить Богдана

Президент України Володимир Зеленський звільнить Андрія Богдана з посади голови Адміністрації президента, якщо Конституційний суд України ухвалить рішення про відповідність Конституції закону про очищення влади. Про це заступник голови Адміністрації президента України Руслан Рябошапка заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

Рябошапка стверджує, що закон про люстрацію є «неякісним і суперечить Конституції». «Коли одна норма прямо говорить, що люстрація не поширюється на органи державної влади, а інша норма абсолютно помилково відносить АП до органів державної влади, то це означає, що закон не відповідає принципам верховенства права», – вважає чиновник адміністрації Зеленського.

«Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з того ж дня президент звільнить Богдана як людину, яка повинна проходити через процедуру очищення влади», – сказав Рябошапка.

Міністерство юстиції України надіслало листа в Адміністрацію президента, в якому просить надати інформацію про здійснення люстраційної перевірки новопризначених керівників адміністрації. Про це 23 травня повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

Президент України Володимир Зеленський 21 травня призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. У команді президента заявили, що Богдан не підпадає під закон про очищення влади.

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У Міністерстві юстиції України заявляють, що Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію президента, бо підпадає під закон про люстрацію.

Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Вперше його призначив на цю посаду Микола Азаров 17 березня 2010 року, звільнив 14 лютого 2011 року своїм указом президент Віктор Янукович. Вдруге Азаров призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим 11 липня 2013 року, а звільнив уже Арсеній Яценюк після Революції Гідності 5 березня 2014 року за власним бажанням.

Згідно закону «про очищення влади» чиновники, який працювали при уряді Азарова та Януковича не можуть займати державних посад до 2024 року.