Мін’юст не виключає звернення до суду в разі невиконання АП вимог закону про люстрацію

Міністерство юстиції України надіслало листа в Адміністрацію президента, в якому просить надати інформацію про здійснення люстраційної перевірки новопризначених керівників адміністрації. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

«Суб’єкт призначення відповідає за проведення люстраційної перевірки і у випадку виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, має звільнити таку особу і надіслати це рішення Міністерству юстиції. Ми вносимо цю особу в люстраційний реєстр. У випадку невиконання вимог закону «Про очищення влади» остаточне рішення має ухвалювати суд і ми не виключаємо такого варіанту», – написав Петухов на своїй сторінці у Facebook 23 травня.

У листі Мін’юст, зокрема, просить надати копію трудової книжки й інформацію про початок перевірки щодо голови Адміністрації президента і п’яти його заступників. Про результат розгляду листа АП має повідомити Мін’юсту в 10-денний термін.

Петухов наголосив, що таке звернення – «це абсолютно звичайна усталена практика Мін’юсту, в якій немає ані краплі політики».

Президент України Володимир Зеленський 21 травня призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. У команді президента заявили, що Богдан не підпадає під закон про очищення влади.

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У Міністерстві юстиції України заявляють, що Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію президента, бо підпадає під закон про люстрацію.

Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Вперше його призначив на цю посаду Микола Азаров 17 березня 2010 року, звільнив 14 лютого 2011 року своїм указом президент Віктор Янукович. Вдруге Азаров призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим 11 липня 2013 року, а звільнив уже Арсеній Яценюк після Революції Гідності 5 березня 2014 року за власним бажанням.

Згідно закону «про очищення влади» чиновники, який працювали при уряді Азарова та Януковича не можуть займати державних посад до 2024 року.