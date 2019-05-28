Мадуро анонсував парламентські вибори

Президент Венесуели Нікола Мадуро анонсував проведення в країні виборів до парламенту – Національної асамблеї, яка наразі знаходиться в опозиції до Мадуро.

«Я звернувся до керівництва і рядових членів своєї партії із закликом готуватися до перемоги на парламентських виборах. Національну асамблею потрібно оновити і покінчити з порочним колом божевілля і дестабілізації», – заявив Мадуро.

Він додав, що вибори потрібно провести «вже зараз».

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.