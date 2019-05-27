Партія «Голос» призначила програмного директора та заступника керівника виборчої кампанії

Партія «Голос» музиканта Святослава Вакарчука призначила своїм програмним директором Павла Кухту, а заступником керівника виборчої кампанії – Ярослава Железняка.

Кухта – колишній заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні. Партія «Голос» називає його фахівцем у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи. Також він працював у стратегічній групі радників з підтримки реформ.

Железняк – член SAGSUR, радник з питань зв'язків з органами державної влади. У 2015-2018 роках був радником міністра економічного розвитку й торгівлі України, а в липні 2017 року – призначений радником прем’єр-міністра зі зв’язків із парламентом.

16 травня Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос», яка планує взяти участь у виборах у Верховну Раду. Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.