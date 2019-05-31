Зеленський пропонує законодавчо закріпити спецдільниці для військових

Президент України Володимир Зеленський пропонує законодавчо закріпити створення спецдільниць для голосування в місцях тимчасової дислокації військових частин. В Адміністрації президента повідомили, що він вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект «Про внесення змін до закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців».

Згідно з повідомленням, документ пропонує закріпити в законі положення щодо можливості утворення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза межами місць постійної дислокації.

В АП підкреслили, що йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання за призначенням в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.