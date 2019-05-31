Аваков заявив, що не буде балотуватися в народні депутати

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не буде балотуватися у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

«Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я ухвалив рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України», – написав Аваков на сторінці у Facebook.

Він запевнив, що позиція МВС на виборах – політична нейтральність, рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учасників.

«Закликаю усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до закону, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співпрацювати з МВС в частині гарантування громадської безпеки», – додав Аваков.

Міністр заявив, що правоохоронні органи забезпечать «законні, чесні та прозорі вибори, легітимність їх результатів і безпеку учасників та виборців».

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.