Вакарчук, Винник, Павлік, Полякова. Хто з музикантів іде в депутати?

У ЗМІ останнім часом з'являється все більше інформації про те, що українські музиканти йдуть в політику. Точно відомо, що в липні до Верховної Ради балотуватиметься лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Таку можливість розглядає й співак Віктор Павлік, повідомляють ЗМІ. Дехто з політиків заявив, що пропонували стати депутатом і співаку Олегу Виннику. А от співачка Оля Полякова анонсувала створення в Україні «жіночої партії», хоча й переконує, що участі в цьогорічних виборах не братиме. То хто ж з українських музикантів таки піде на вибори?

Оля Полякова

«Зараз почнеться передвиборча гонка в парламент. І мені набридло голосувати за якогось дядю з плакатом, про якого я нічого не знаю, – заявила співачка Оля Полякова на Форумі жіночого партнерства, який відбувся 29 травня. – Тому я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей запит. І це буде перша жіноча партія в Україні... Настав час жінок. Вони часто заробляють самі, і круто, обслуговують сім'ю, роблять сто справ одночасно, думають про свою красу, тягнуть дітей і щодня стикаються з гендерним шовінізмом у нашому суспільстві».

«Щоб уникнути маніпуляцій, кажу відразу: партія не братиме участі на виборах 21 липня. Проте я створюю її саме зараз, тому що саме зараз суспільство готове змінювати систему», – цитує артистку «Настоящее время», проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

Раніше Полякова опублікувала в своєму інстаграмі кілька фото з новим президентом України Володимиром Зеленським, привітавши його з обранням і оголосивши про «початок нової ери»:

Віктор Павлік

А от український співак Віктор Павлік, як пише видання LB.ua, веде переговори з лідером партії «Стабільність» Василем Журавльовим, який в 2019 році балотувався в президенти, щодо участі у парламентських виборах.

«Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію «Стабільність», навіть якщо не піду на вибори», – цитує Павліка видання.

Олег Винник

Лідер партії «Стабільність» Василь Журавльов розповів LB.ua, що веде переговори з Віктором Павліком та Олегом Винником. Остаточне рішення про список партії буде прийняте на з'їзді, який проведуть через кілька тижнів.

У LB.ua додали, що продюсер Олега Винника Олександр Горбенко не підтвердив, що співак планує балотуватися в Раду: «Горбенко зазначив, що Винник займається туром, а не виборами».

Святослав Вакарчук

16 травня лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос», яка планує взяти участь у виборах до Верховної Ради.

«Ми, партія «Голос», ідемо в парламент, щоб знищити стару політику і створювати політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни, – заявив засновник партії. – Наш голос звучатиме злагоджено і сильно».

Згодом він заявив, що очолювана ним партія не збирається об'єднуватися з іншими політсилами на виборах.

Вакарчук уже був депутатом Верховної Ради в 2007–2008 роках, він був обраний за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на дострокових виборах до парламенту. 16 грудня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження.

Перед президентськими виборами 2019 року соціологи включали Вакарчука як потенційного претендента до списку кандидатів на посаду, але співак відмовився від висування.

Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.