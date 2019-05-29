«Соціальні ліфти» партій перед виборами: як це працює

Київ – До позачергових виборів вже кілька політичних партій оголосили про активний пошук «нових облич». Зокрема, команда Володимира Зеленського запустила проект Lift, яка дозволяє фахівцям з різних галузей пропонувати свої послуги для проектів нової влади. А партія «Голос» Святослава Вакарчука нещодавно оголосила про критерії відбору кандидатів до своїх списків. Тим часом партія «Європейська солідарність», засновником якої є Петро Порошенко, проводить «народні праймеріз».

Керівник штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив днями про пошук кандидатів, що балотуватимуться від їхньої політичної сили на парламентських виборах. За його словами, партія, в основному, спиратиметься на волонтерів, які зголосились допомагати команді Володимира Зеленського перед президентськими виборами, але також будуть створені умови, соціальні ліфти для появи у списках партії нових людей.

Сайт партійного проекту, що так і називається – Lift, запустився 28 травня. Там усі охочі мають можливість запропонувати свої ідеї, продукти або свою кандидатуру в команду.

За словами Корнієнка, кандидати будуть оцінюватись спочатку у три етапи: перевірка документів особи та її зв’язків із допомогою безпекових експертів, перевірка доброчесності та фахова оцінка, а потім відбудуться так звані постпраймеріз – після того, як на з’їзді «Слуги народу» назвуть усіх кандидатів, інформація про цих людей буде розміщена на сайті з можливістю залишати коментарі і відгуки.

«У законодавстві є можливість до 8 липня забрати людину зі списку, виключити. На жаль, не можна нікого на заміну включити, тому ми свідомо йдемо на це, розуміючи, що у нас може бути не 225 людей у списку, а 224, зараз скажу так оптимістично. Але можуть і всі залишитись», – розповів Корнієнко.

Про пошук позасистемних кандидатів, які зараз не є у парламенті, заявили і в партії «Голос» Святослава Вакарчука. Вони оприлюднили 10 вимог до своїх кандидатів і анонсували відкрите обговорення, після якого на з’їзді партії буде затверджено персональний склад виборчого списку.

Окрім нових партій, про пошук «свіжої крові» оголосила і «Європейська солідарність», заснована Петром Порошенком. Вона спільно з організацією «Солідарна справа громад» повідомила про проведення «народних праймеріз».

Як повідомляється, протягом трьох днів – 28, 29 і 30 квітня – охочі можуть запропонувати свою кандидатуру через сайт, після чого переможці голосування на цьому сайті будуть запропоновані «Європейській солідарності» як кандидати на місця у її списку.

«ГО надає партії «Європейська солідарність» свої пропозиції, але будуть і кадрові пропозиції від самої партії. Отже, на затвердження на з'їзді партії і до ЦВК піде мікс пропозицій – від нас і від них. Список партія укладає на базі наших і своїх пропозицій та за наслідками консультацій (в тому числі з потенційними кандидатами). Тобто не ми ухвалюємо, ми пропонуємо і моніторимо. Голосування матиме інформаційно-дорадчий характер. З огляду на ризик накручування позитивних і негативних голосувань, а також із причини неспівмірності політичної ваги вже політиків національного рівня і поки невідомих активістів на місцях», – мовиться на сайті ініціативи.

Відповідь на суспільний запит

Обговорення з виборцями кандидатів до парламенту – це відносно нова тенденція для українських політиків, адже раніше нових людей просто включали до списків, зауважує політолог Олександр Палій.

«Те, що цим займається Вакарчук, те, що цим займається Порошенко, і те, що цим займається Зеленський, тобто три ключові політичні сили, які у нас будуть, – це добре. Це означає, що вони намагаються апелювати до патріотичного виборця, для якого моральні речі не є просто порожнім звуком», – каже він.

На переконання Палія, важливо у цьому контексті – аби «оновлення» не відбулося формально, і партії дійсно зважали на репутацію всіх своїх кандидатів та їхні зв’язки.

Із наявністю в Україні потужного суспільного запиту на оновлення і рівність погоджується і політичний експерт Олексій Якубін. Водночас, на його думку, зараз складно сказати, яка з партій дійсно готова це робити, а яка просто використовує пошук «нових облич» як декорацію.

«У мене складається враження, що у переважній більшості ці ініціативи – це спроба підіграти розігрітим суспільним настроям, сказати: ми інші, ми є такими каналами соціальної мобільності. Це така публічна частина, і вона справді дуже приваблива», – каже політолог.

Але справжні мотиви партій, за його словами, можуть бути більш прагматичними.

«Якщо говорити про «Європейську солідарність», то я думаю, що це буде просто спроба сказати, як говорив Петро Порошенко перед президентськими виборами, що, мовляв, ми прислухались, зрозуміли, де раніше робили помилки, і будемо робити наголос на нових людях, але фактично, я думаю, там ключові кадрові питання будуть вирішувати все ті ж люди. Може, хтось новий з’явиться в першій п’ятірці», – прогнозує Якубін.

Що ж до «Слуги народу», то їм треба терміново гамувати кадровий голод, вважає експерт.

«Скажімо, лавка запасних у них – дуже невелика, і їм треба вирішувати, як взагалі наповнити і список, і тих людей, що активно братимуть участь у передвиборчій кампанії», – каже він.

Не можна сказати і про те, що «Голос» повністю складається з людей, які ніколи не були в українській політиці, зазначає Олексій Якубін.

«Подивіться, хто в оточенні Вакарчука. Візьмемо того ж таки Ярослава Юрчишина (заступник голови партії, колишній голова правління Transparency international – ред.). Він відомий у навколополітичних колах, якщо можна так висловитись, а під час президентської кампанії перед другим туром взагалі публічно підтримав Петра Порошенка. Тобто мені складно назвати це реальним соціальним ліфтом», – говорить він.

Із 24 травня розпочалася парламентська передвиборча кампанія. Голосування має відбутися 21 липня.

Згідно з українським законодавством, Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками, 225 – на мажоритарних округах. До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах не менше від 5% голосів.