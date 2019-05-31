Гордон очолив передвиборчий штаб партії Смешка

Журналіст і засновник видання «Гордон» Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб партії «Сила і честь» екс-голови Служби безпеки України, колишнього начальника Головного управління військової розвідки Міноборони Ігоря Смешка. Про це сам Смешко заявив на сторінці у Facebook.

«Головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч Дмитро Гордон. При цьому він ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України», – написав Смешко.

Він додав, що одразу після виборів Гордон планує повернутись до «професійної діяльності журналіста».

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.