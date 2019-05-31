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31 Травень 2019, Київ 10:49
Новини | Політика

Гордон очолив передвиборчий штаб партії Смешка

Журналіст Дмитро Гордон

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Журналіст і засновник видання «Гордон» Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб партії «Сила і честь» екс-голови Служби безпеки України, колишнього начальника Головного управління військової розвідки Міноборони Ігоря Смешка. Про це сам Смешко заявив на сторінці у Facebook.

«Головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч Дмитро Гордон. При цьому він ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України», – написав Смешко.

Він додав, що одразу після виборів Гордон планує повернутись до «професійної діяльності журналіста».

/**/ /**/ /**/ «Мені дуже погано через те, що я виходжу на каналі, де Медведчук та інші люди пропагують «русский мир», каже Гордон
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23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

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