Дмитро Гордон заявив, що йде з телеканалу «112 Україна»

Засновник інтернет-видання «Гордон» Дмитро Гордон заявив, що більше не співпрацюватиме із телеканалом «112 Україна». Таку заяву він зробив в прямому ефірі цього телеканалу ввечері 16 травня.

«Мені дуже погано через те, що я виходжу на каналі, де Медведчук та інші люди пропагують «русский мир». Останнім часом до мене все частіше підходять люди і кажуть: «Вам не соромно. Або ви – людина Медведчука?». А я ніколи не був людиною Медведчука, і мені дійсно соромно. Тому я ухвалив важке для себе рішення: я більше не буду виходити на «112-му каналі» і на каналі NewsOne ні гостем, ні ведучим. Сьогодні останній мій ефір», – сказав Гордон.

З 2017 року на телеканалі «112 Україна» двічі на тиждень виходила авторська програма Дмитра Гордона «Гордон» і раз на тиждень він був гостем програми «Вечірній прайм».

Офіційної заяви від менеджменту телеканалу «112 Україна» щодо звільнення Дмитра Гордона наразі немає.

У серпні минулого року завдяки розслідуванню журналістів програми Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» «Схеми» стало відомо, що керівництво телеканалу «112 Україна» пов’язане із політсилою, наближеною до проросійського політика Віктора Медведчука. Хоча канал офіційно назвав своїм власником Едуарда Катца, чоловіка, що мешкає в німецькій глибинці й заробляє на життя перепродажем вживаних автомобілів.