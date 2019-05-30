Вакарчук заявив, що витратив на партію «Голос» «два чи три» мільйони гривень власних коштів

Музикант Святослав Вакарчук заявив, що витратив на свою партію «Голос» «два чи три» мільйони гривень власних коштів. В інтерв’ю виданню «Ліга.net» він розповів, що партії «Голос» потрібно близько 70-80 мільйонів гривень і пообіцяв нові інвестиції зі свого боку.

«Ми – молода партія, нам треба набагато менше грошей, ніж іншим. Близько 70-80 мільйонів гривень. Ці гроші будуть підйомними для нас і наших друзів. Я ось, наприклад, усі виручені гроші за мій концерт «360» на ВДНГ витрачу на фінансування партії – і це будуть чималі кошти – понад два мільйони гривень», – сказав Вакарчук.

Він додав, що є «близько 10 заможних людей, які приєдналися до фінансування» партії. Водночас Вакарчук сказав, що буде готовий назвати їхні імена після відповідного рішення з’їзду «Голосу».

«Зараз існують спеціальні хитрі обмеження, які нам залишили попередники. Якщо нам потрібна кампанія 70 мільйонів – це значить, що за законом ми не можемо взяти по 15 мільйонів у п’яти заможних людей і сплатити з цього податки. Вони можуть зробити внесок на суму близько 1,7 мільйона гривень. Ми не хочемо порушувати закон і знайдемо способи для того, щоб це було максимально відкрито», – заявив Вакарчук.

16 травня Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос», яка планує взяти участь у виборах у Верховну Раду. Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.