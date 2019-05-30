Оприлюднена стенограма зустрічі Зеленського із керівництвом Ради: документ

​Адміністрація президента України оприлюднила стенограму зустрічі президента України Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій, яка відбулася 21 травня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що не бачить «жодної конституційної підстави для указу про розпуск парламенту».

«Я в даному випадку хочу говорити як людина, яка опирається на законну Конституцію. Я розумію, що є суспільний запит. І суспільна доцільність», – сказав Парубій.

У відповідь Зеленський сказав, що «це найголовніше».

«Ні, закон найголовніше. Я вважаю, що найголовніший закон. Ви знаєте, що після Майдану був, наприклад, суспільний запит, щоб тих, що голосували за [закони] 16 січня... Щодо них були суспільні запити специфічні. Але бійці самооборони їх захищали, захищали кожного з них від юрби, тому що ми розуміли, що є державні інституції», – заявив Парубій.

Після заслуховування позицій представників усіх фракцій на той момент радник президента Андрій Богдан заявив, що коаліції не існує два роки.

«Я як юрист і наша команда виходить з того, що є абсолютно повні всі повноваження президента щодо розпуску парламенту згідно зі статтею 90 Конституції України, оскільки на сьогоднішній день і два роки до цього не існувало коаліції у Верховній Раді», – сказав Богдан.

Він зазначив, що згідно із Конституцією дострокові вибори проводять протягом 60 днів із моменту оприлюднення відповідного указу президента.

«Закон встановлює день, в який мають проводитися самі вибори – це неділя. У цьмоу випадку, якщо сьогодні публікувати указ, то останньою неділею шістдесятиденного терміну буде 14 липня. Але 14 липня це буде не шістдесятиденний термін, а це буде 54 дні. І це буде дуже проблематично для ЦВК оголосити і провести вибори з повним дотриманням усіх процедур. Оптимальною датою публікації указу є завтра, це середа, і відповідно шістдесятиденний термін закінчується в неділю, 21 липня», – заявив Богдан.

Потім він запропонував скасувати мажоритарну складову виборів та знизити до 3 відсотків прохідний бар’єр до парламенту. Наступного дня Верховна Рада не включила цей законопроект у свій порядок денний.

Повний текст стенограми:

​23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.​