Партія Зеленського оголосила набір кандидатів у депутати

Президентська партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради.

«Основним критерієм відбору є порядність, чесність і відповідальність. Він триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту політичної сили. Кандидат від партії – це порядна людина, яка вміє слухати та розуміти проблеми людей, виконує свої обіцянки. Він патріот, здатний працювати в команді, має лідерські здібності та інтелектуальні якості, він відкритий, вихований, готовий діджиталізувати суспільство та підтримувати курс президента», – повідомили у прес-службі партії вимоги до претендентів.

Повідомляється, що охочі стати кандидатами в депутати мають заповнити розширену анкету, вказавши детальну інформацію про себе.

«Слід надіслати відеорезюме та запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів», – йдеться в повідомленні.

У «Слузі народу» також пропонують «симпатикам команди Зеленського» побути волонтером, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.

Раніше керівник виборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що президентська партія ставить перед собою завдання отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за підсумками дострокових парламентських виборів. Натомість голова партії Дмитро Разумков не виключив, що його політична сила формуватиме коаліцію з можливими новими силами у Верховної Раді.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.