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27 Травень 2019, Київ 16:52
Події

«Слуга народу» Зеленського йде на вибори до Верховної Ради

Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков очолив політичну партію «Слуга народу». Про це оголосили на прес-конференції представників партії 27 травня в Києві. За словами Дмитра Разумкова, 8 червня запланований перший етап з’їзду партії, на якому оголосять список кандидатів на парламентських виборах і програму політсили. Про перспективи цієї партії на виборах до парламенту та про можливий майбутній склад наступної Верховної Ради. У «Ваші Свободі» говоритимуть народний депутат України («НФ») Ігор Алексєєв та політолог Петро Олещук.

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