Парубій: в Україні – «криза, пов’язана з діями президента»

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що в Україні «відбувається криза, пов’язана з діями президента» Володимира Зеленського і його команди. Він сказав про це у сесійній залі парламенту 31 травня.

«На жаль, відбувається криза, яка пов’язана з діями президента. Вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило. Більше того, ми вчора почули, як знову представники президента, члени його команди говорять про те, що потрібно скасувати закон про мову, скасувати квоти, скасувати декомунізацію, і, на жаль, це стає для них звичайною політикою. Тому я хочу сказати – і від імені Верховної Ради, і уряду: український народ цього вам не дозволить, земля під вами буде горіти... Ми не дозволимо ні відмінити закон про мову, ні відмінити квоти, ні відмінити декомунізацію», – сказав спікер.

Напередодні співвласник студії «Квартал 95» Борис Шефір в інтерв’ю виданню «Детектор медіа» заявив, що очікує скасування мовних квот і скасування мовного закону.

«Я очікую перегляду квот. 90% – це багато. Закон про мову потрібно скасувати й ухвалити нормальний закон. Це перший крок для скасування війни», – сказав він.

​30 травня Адміністрація президента України оприлюднила стенограму зустрічі президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій, яка відбулася 21 травня.

Оприлюднити документ вимагав, зокрема, спікер Андрій Парубій після того, як депутати на позачерговому засіданні парламенту не підтримали законопроект Зеленського про зміну виборчого законодавства з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками, а представник президента в Раді звинуватив депутатів у порушенні домовленостей. За словами Руслана Стефанчука, президент і лідери фракцій досягли компромісу, але потім депутати не дотрималися його.

Спікер Парубій висловив обурення через цю заяву і закликав оприлюднити стенограму.

Документ продемонстрував, що депутати прямо не погоджувалися на вибори за закритими партійними списками.

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На сайті президента 21 травня був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Чергові вибори парламенту за законом мали б відбутися 27 жовтня 2019 року.