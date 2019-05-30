«Сьогодні було театралізоване дійство» – представниця Зеленського про роботу Верховної Ради

Гості програми «Ваша Свобода»: Валерій Карпунцов, народний депутат України (БПП); Ірина Венедіктова, представник команди президента України Володимира Зеленського; Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді України.

Володимир Гройсман залишається на посаді прем’єр-міністра. У Верховній Раді 30 травня не вистачило голосів за його відставку. Постанову підтримало лише 97 депутатів. Раніше Гройсман написав заяву про звільнення. Це сталося відразу після того, як новообраний президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав уряд до відставки.

Віталій Портников: Пане Карпунцов, для чого взагалі тоді прем’єр-міністр вирішив йти у відставку, коли було ясно, що парламент його не відпустить?

Президент не взаємодіє з парламентом взагалі

​Валерій Карпунцов: Він шукав політичного старту. Скоріш за все, він буде вести свою політичну силу, блокуючись. Але прогнозовано, що відставки не було б. Парламент залишається у тому ж форматі.

Президент не взаємодіє з парламентом взагалі. Немає роботи. Він її принципово не веде. Його влаштовуватиме старий уряд абсолютно. Він тоді проситиме у виборців дати йому мандат довіри такий, щоб сформувати коаліцію і уряд. Так що всі при своїх.

Я скептично ставлюся до виборів 21 липня

Якби був намір відправити прем’єр-міністра у відставку, то необхідно було б розпочати реальні переговори про створення нової коаліції. Тим паче, відразу заявила Юлія Тимошенко, що готова бути в новій коаліції. Була би нова коаліція – був би новий прем’єр. А так прем’єр-міністр подає у відставку, де більшість підтримує його і його курс.

Зараз випускна кампанія, потім вступна, потім літо, потім картопля... Я скептично ставлюся до виборів 21 липня. Я ще й досі думаю, що будуть вибори чергові, восени. Указ (про розпуск Верховної Ради – ред.) був очевидно неконституційним. Чи піде Конституційний суд на його визнання – навряд чи. Хоча може підтвердити факт можливості утворення нової коаліції, взявши до відома відлік саме виходу «Народного фронту», а не реальної її відсутності. Ми всі прекрасно знаємо, що реально її давно не було, але юридичного факту не було встановлено. Цей факт може послугувати доказом для блокування у судах календарика виборчого процесу. І це Зеленському вигідно – до осені можуть пропхнути ще іншу виборчу процедуру. Але основне – це йому дає можливість підібрати більш якісно мажоритарників. Тобто і так, і так вигідно – така ситуація.

Якщо беремо взаємодію президента і парламенту, то минулий президент взаємодіяв на 80% ухвалених актів, які він подає. Оце результат роботи президента.

Президентська влада, хоча й не прописана в Конституції, але є де-факто четвертою владою. Для того, щоб були завершені законодавчо процеси, потрібен підпис президента. Щоб був підпис президента, треба, щоб парламент з президентом співпрацювали. Треба, щоб була співпраця, а не мова ультиматумів. Президент дав ультиматум через прямий ефір – Рада дала через прямий ефір. Нічого гарного не буде. Це буде виключно виборча кампанія до того часу, поки президент не сформує свою більшість. До виборів буде таке взаємне звинувачення.

– Пані Венедиктова, погоджуєтеся ви з точкою зору, що президенту було вигідне таке голосування, яке сьогодні відбулося?

Ця Верховна Рада не спроможна проголосувати ні за що

​Ірина Венедіктова: Я думаю, що Володимир Зеленський абсолютно щирий був під час інавгураційної промови, коли він дійсно закликав до змін в країні. І сьогодні знову під куполом Верховної Ради побачили те, що ця Верховна Рада не спроможна проголосувати ні за що. Державний механізм у нас працює, як годинник. Це ж не означає, що якщо сьогодні підтримана відставка, то завтра Кабмін закриє двері і піде кудись. Абсолютно ні.

Сьогодні було таке театралізоване дійство, гра, яка почалася вже щодо парламентської кампанії. Це з точки зору основних політичних гравців передбачувано. З точки зору президента, це знову ж таки показник того, що Верховна Рада цієї каденції не бачить, як можна швидко змінити країну.

Зеленський думає працювати суто в межах повноважень – спочатку коаліція.Треба показати нову якість політики. Подивимося на Раду цієї каденції – дійсно, було ухвалено багато важливих рішень, багато гарних законів. Але вони були ухвалені з такими порушеннями процедури, що це ставить під сумнів взагалі їхню легітимність. Тому йти на такі важливі рішення для країни Зеленський не може – він буде робити хай не так швидко, але все по закону і правильно.

– Президент зараз надіслав дуже багато до парламенту дороговказних, я сказав би, законодавчих ініціатив. Закон про імпічмент, про зняття депутатської недоторканності... Про ці закони говорять, скільки я себе пам’ятаю. Ви говорили про якісь нові законодавчі ініціативи. Ви гадаєте, що цей парламент зможе їх ухвалити? Буде робота з парламентом? Чи це просто така декларація про наміри на майбутнє?

Такий підхід з нашого боку – це певна стимуляція до діалогу

​Руслан Стефанчук: Я щиро сподіваюся, що така співпраця може скластися. Парламент демонструє свою загальну неспроможність до ухвалення актів і консолідацію. Те, що обіцяв Зеленський під час передвиборчої кампанії, ми виконуємо і надсилаємо законопроектні ініціативи. Це такий підхід з нашого боку – це певна стимуляція до діалогу. Вони самі наполягали, що не бачать законопроекту про імпічмент – прошу. Вони всі наполягали, що вони за зняття депутатської недоторканності – просимо, ухваліть. У найближчі дні ми направимо нову редакцію законопроекту, який стосується питання кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. І так буде далі.

Зеленський чітко сказав, що він не підпише жодного закону, який ухвалений з порушенням норм регламенту, чинної процедури, з кнопкодавством

Багато є питань, які вони (народні депутати – ред.) можуть знайти для виправдання своєї бездіяльності – і передвиборча кампанія, і постійні відпустки. Сьогодні прийшов час жити за процедурами. Зеленський чітко сказав, що він не підпише жодного закону, який ухвалений з порушенням норм регламенту, чинної процедури, з кнопкодавством. Тому ми хочемо разом один одного вчити процедурам. Ми вважаємо, що вони цілком до 21 липня повинні встигнути ухвалити все, що покладається на них. Тим більше, що їх строк діє до моменту першого засідання Верховної Ради нового скликання. Я прогнозую, що це буде десь до початку вересня.

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