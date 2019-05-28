Повернення Саакашвілі в Україну може зіграти з Зеленським недобрий жарт – політтехнолог

Повернення українського громадянства Міхеїлові Саакашвілі є відновленням справедливості, заявив секретар РНБО Олександр Данилюк. Водночас політичні експерти припускають, що в команди президента Володимира Зеленського можуть бути плани щодо використання фігури екс-президента Грузії в українській політиці. Утім, фахівці не виключають, що такі плани можуть не співпадати з планами самого Саакашвілі, який здатний на неочікувані рішення та несподівані розвороти у своїй політиці.

Не факт, що повернення президента Грузії піде на користь президентові України

Те, що президент повернув громадянство Міхеїлові Саакашвілі, жодним чином не гарантує вдячності останнього. Саакашвілі є непередбачуваним політиком, а тому може спрацювати і на користь Зеленському, і на шкоду, вважає політтехнолог Олександр Муленко.

На його думку, наслідки повернення колишнього голови Одеської області в Україну, серед іншого, залежать від того, з якою метою Володимир Зеленський повернув йому громадянство.

«Саакашвілі може зіграти недобрий жарт із Зеленським. Навколо президента такі «кола впливу», що далеко не факт, що повернення президента Грузії піде на користь президентові України. Це може залежати від того, в які «кола», в яку «орбіту» він потрапить, з якою метою його повертають. Є сумнів, що повертають лише заради відновлення справедливості. Можливо Саакашвілі за президента Зеленського захоче реалізувати свою цікавість до української політики, яку він не реалізував за президента Порошенка. Міхеїл Саакашвілі – це бомба уповільненої дії, яка може розірвати Зеленського. Бо ж Порошенко – досвідчений державний діяч, а Зеленський у політиці – людина нова. І знайдуться охочі розіграти цю карту», – каже Муленко.

Я не бачу місця для Саакашвілі на новому українському політичному ландшафті

Політичних наслідків приїзду Саакашвілі в Україну не буде, якщо він не долучиться до команди президента Зеленського. Утім, навряд чи цякоманда повторить помилку Петра Порошенка, припускає політолог Володимир Фесенко. Відтак, за його словами, повернення українського громадянства колишньому грузинському президенту – є саме відновленням справедливості.

«Я не бачу місця для Саакашвілі на новому українському політичному ландшафті. В даному випадку немає ніяких ризиків. Проблема самого Саакашвілі у тому, що він застряг як «буриданів віслюк» між Грузією і Україною. Не може ніяк зрозуміти, де його політична перспектива. Постійні коливання. Але з точки зору його перспектив в Україні: коли був Порошенко, Саакашвілі був символічним координатор антипорошенківської опозиції, таким собі тараном. Такою була його роль. А зараз? Нова системна опозиція до Зеленського ще не сформувалася. Крім прихильників Порошенка. Але ж їм Саакашвілі не потрібен, у цьому таборі у нього немає перспективи. Час Саакашвілі в України минув», – переконує Фесенко.​

Можливо, ініціатори повернення сподіваються, що він буде «мочити» стару еліту

Володимир Зеленський вже зробив основні призначення, для яких не потрібні згода парламенту або подання уряду. Верховна Рада і Кабінет міністрів зараз перебувають у «підвішеному» стані через оголошення дострокових парламентських виборів. Тому президентові для демонстрації активності не лишається нічого іншого, як виконувати свої найпростіші обіцянки, вважає політтехнолог Олексій Голобуцький. На його думку, серед таких простих рішень – повернення українського громадянства Міхеїлові Саакашвілі.

«Для команди, над якою висить справа в Конституційному суді щодо розпуску парламенту, у Верховному суді щодо призначення голови Адміністрації президента, гадаю, юридичні наслідки не найбільша проблема. А політичні наслідки: Саакашвілі достатньо потужний оратор, можливо, ініціатори повернення сподіваються, що він буде «мочити» стару еліту. Але є достатньо високою вірогідність того, що нова політична еліта отримає потужного опонента. Це певною мірою залежить від того, які плани у Зеленського на Саакашвілі, для чого він його збирається використовувати. Але Саакашвілі достатньо незалежна фігура. Гадаю, що Порошенко не очікував такого повороту, який був два роки тому», – припускає Голобуцький.

Сам Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook вже повідомив, що негайно повертається в Україну. Він планує прилетіти до Києва вже у середу, 29 травня.