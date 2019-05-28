Разумков про відставку Луценка: влаштовувати додаткові шоу – не думаю, що це буде правильно

Юрій Луценко навряд залишиться на посаді генерального прокурора України за президентства Володимира Зеленського, заявив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «112 Україна».

Він зазначив, що позиція президента – «однозначна»: генеральним прокурором має бути людина з юридичною освітою. Водночас до парламентських виборів відставку Луценка, ймовірно, не розглядатимуть.

«Дивлячись на те, як Рада проголосувала інші звернення президента, ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися далі. Були окремі депутати та окремі політичні сили, які в повному або частковому обсязі виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в АП. А більша частина вчинила, як зазвичай, – проголосувала і спробувала на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов’язані з відставками… Я не думаю, що це буде правильно», – сказав Разумков.

21 квітня після оголошення попередніх результатів виборів президента Володимир Зеленський назвав Луценка «старою командою» і сказав, що буде призначати нових людей.

Луценко очолює Генеральну прокуратуру України від травня 2016 року. 27 травня 2019 року він заявив, що «піде в політику» після виборів до Верховної Ради.