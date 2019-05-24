Аваков заперечує, що може стати прем’єр-міністром – «Схеми»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечив розмови про те, що може стати прем’єр-міністром за президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в репортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

«Це заяви не зовсім компетентних людей», – заявив міністр у відповідь на питання щодо його можливого обрання головою Уряду.

Аваков також туманно зазначив, що буде лишатись на посаді міністра «аж до відставки».

У день інавгурації Володимир Зеленський закликав піти з посад керівників трьох інших силових відомств: міністра оборони Степана Полторака, голову СБУ Василя Грицака та генерального прокурора Юрія Луценка. Полтора та Грицак вже подали у відставку. 6 травня Луценко сказав, що «не бачить» підстав для свого звільнення. А пізніше додав, що готовий до співпраці із новим президентом Володимиром Зеленським, хоч переговорів із його командою не веде.