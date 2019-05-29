Зеленський пропонує використовувати таємні голосування під час імпічменту президента

На сайті Верховної Ради оприлюднений законопроект про імпічмент президента України. Ініціатором документа є президент Володимир Зеленський. Він пропонує використовувати таємні голосування під час процедури імпічменту.

Згідно із законопроектом, Верховна Рада може усунути президента України з посади «в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину». Для цього необхідне письмове подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Ради.

Після цього, відповідно до проекту закону, парламент створює тимчасову слідчу комісію, до якої входять народні депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. До складу спеціальної тимчасової слідчої комісії не може бути обрана особа, у якої в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з проведенням розслідування, для проведення якого утворюється відповідна комісія

Спеціальний прокурор повинен жити на території України щонайменше 10 років, вільно володіти державною мовою, мати вищу юридичну освіту, щонайменше 10 років стажу роботи на посаді прокурора або слідчого та не мати судимості.

Відповідно до законопроекту, спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину. Далі їх розглядає Верховна Рада. Таємне голосування щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення президента України, включеного до бюлетеня для таємного голосування, проводиться окремо щодо кожного пункту звинувачення. Постанова вважається прийнятою в цілому з тими пунктами звинувачення, за які проголосували не менш як дві третини народних депутатів від конституційного складу.

Далі Верховна Рада має більшістю голосів ухвалити постанову про звернення до Конституційного та Верховного судів для одержання висновків.

Згодом парламент розглядає ці висновки і таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів приймає постанову про усунення президента України з поста в порядку імпічменту. Для цього необхідні голоси трьох чвертей депутатів. Із моменту оголошення дострокового припинення повноважень президента обов’язки голови держави виконує голова Верховної Ради.

У разі неприйняття Верховною Радою України постанови про усунення президента України з поста в порядку імпічменту головуючий на пленарному засіданні оголошує про припинення процедури імпічменту, роботи ТСК та вибачається перед президентом.

29 травня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента з посади (імпічмент). Це було його передвиборчою обіцянкою.