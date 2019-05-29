Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент – Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента з посади, повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, він сказав про це під час брифінгу біля Адміністрації президента в Києві 29 травня.

«Президент Зеленський, як і обіцяв у передвиборчій кампанії, сьогодні передав до Верховної Ради проект закону України про особливу процедуру усунення президента з посади (імпічмент)», – сказав він.

На сайті парламенту такого законопроекту наразі немає.

Раніше сьогодні заступник керівника фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко також зареєстрував у Верховній Раді законопроект про імпічмент президента. Тексту цього проекту на сайті Верховної ради також поки що немає.

Електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського», що з’явилася на сайті президента України раніше цього місяця, зібрала станом на 29 травня понад 60 тисяч голосів.

Голова Адміністрації президента України Андрій Богдан називав «смішним жартом» петицію про відставку Зеленського.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.