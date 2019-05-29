Роман Філюк: вимога від президента виконання українських законів в очах поліції виглядає як правопорушення

Учасник рівненського пікету «Україна – не рояль» 20-річний рівнянин Роман Філюк обурений коментарем голови Нацполіції Сергія Князєва стосовно правомірності дій правоохоронців щодо себе та ще однією учасниці акції ­– Дарії Коцюруби. В інтерв’ю Радіо Свобода Роман пояснив мотиви своєї участі в загальноукраїнській акції і розповів, чому вважає, що неправомірно вчинили не протестувальники, а поліцейські.

Як повідомляло Радіо Свобода, 25 травня 2019 року двоє молодих людей – 20-річний юнак і 16-літня дівчина – стали на центральній площі Рівного із плакатами: «Імпічмент президенту», «Україна – поза законом», «Не кумівство, а по-братськи». Вони поводили себе спокійно і не порушували громадського порядку.

Однак затим з’явився поліцейський, який запросив пікетувальників пройти до міськвідділу поліції. Там їх протримали близько трьох годин, за їхніми словами, і спілкувалися з неповнолітньою ще до приходу матері і юриста. Адмінпротокол на матір Дарії також був складений – про «неналежне виховання дітей». У соцмережах розпочалося активне обговорення події. Особливо страждає від «уваги» до своєї особи 16-річна Дарія, яка, до того ж, в ці дні складає ЗНО.

Юристи засуджують, поліція вини не визнає

Правозахисники і громадськість різко засудили дії поліцейських. Зокрема, член правління ГО «Правозахисна ініціатива» Михайло Лебедь зазначає, що обов’язок сповіщати владу про мирну акцію не є імперативним, а саме по собі несповіщення не є порушенням громадського порядку. Цього також не вимагає міжнародне право.

Президент Володимир Зеленський відгукнувся на події у Рівному наступного дня, у неділю, через мережу Facebook: «З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. В поліції проведуть службову перевірку, – зазначив президент на своїй сторінці. ­– Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся».

28 травня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив журналістам, що обох учасників рівненської акції «за імпічмент» ще в квітні доставляли до відділку поліції за «аналогічний вчинок». Окрім того, керівник правоохоронців заявив, що закон передбачає обов'язкове інформування місцевої влади про акції. Запрошення пікетувальників до місцевого управління поліції Сергій Князєв пояснює тим, що «поки що не всі поліцейські забезпечені на місці складати електронний протокол», і вважає, що «формально поліцейські не порушили нічого в адміністративному законодавстві і в своїх функціональних…(обов’язках – ред.)

Роман Філюк: «Це моя перша політична акція»

Натомість в інтерв’ю Радіо Свобода Роман Філюк повідомив, що досі не брав участі в жодних політичних акціях, зокрема пікетах:​

– Сергій Князєв надав журналістам недостовірні дані про те, що мене нібито в квітні вже затримували, а суд визнав мої дії незаконними. Розумію, що йдеться про листівки проти кандидата в президенти Зеленського, які 19 квітня поширювала Дарія. Тоді на неї справді склали адмінпротокол. До речі, вже сьогодні її мама забрала рішення Рівненського міського суду, де вказано, що провадження у справі про адмінправопорушення закрите «у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення». Тобто, жодного стягнення суд на Дашу не накладав. Я ж стверджую, що мене тоді, у квітні, там взагалі не було, і це взагалі моє перше затримання.

Мене обурює коментар, що працівники поліції діяли стосовно нас у рамках закону, хоча всім відомо, що це було не так. Хоча яка може бути претензія до людини зі старою школою – міліції тієї ж… Тобто, виявляється, що в нас на самих верхах просто підтримують ідею поліцейської держави.

– Тобто, раніше ви взагалі не брали участі у громадських акціях?

– Ні, нічого такого не було. Коли був Майдан – я тоді навчався в 9-му класі. В мене більше тато був учасником Майдану, потім членом партії «Воля», пізніше була волонтерська організація «Руєвит» – тато теж займався волонтерством… (Олег Філюк – приватний підприємець, донедавна координатор рівненської міської організації партії «Воля», – ред.).

– А ви маєте стосунок до політичних організацій?

– Власне, ми з Дарією не є членами, але є активістами громадської організації «Український наступ». Оскільки саме ця організація проводила акцію по всій країні, ми вирішили таким чином продемонструвати солідарність із нею. Ще двоє друзів планували бути з нами, і хоча в них не вийшло – завадили обставини, та ми їх розуміємо. Однодумців у нас справді багато.

– Романе, вимоги ваші відомі, і написи на плакатах збігалися з тими, які демонстрували пікетувальники по всій Україні в рамках акції «Україна – не рояль»…

– Ми вважаємо, що новообраний президент з перших днів почав порушувати Конституцію, і вимагаємо від парламенту ухвалення закону про імпічмент. Йдеться про призначення на найвищі посади друзів із «Кварталу-95» і люстрованих осіб, незаконний розпуск парламенту, порушення найвищим посадовцем мовного законодавства. Але коли вимога від президента виконання українських законів в очах поліції виглядає як правопорушення… схоже, ми будуємо поліцейську державу.

– ­Ось поряд із нами в старій частині міста споруджують висотку, забруднюють річку – чи брали ви участь в акціях проти подібних речей?

– Ні, я до цього в жодних акціях участі не брав.

– Батьки ваші як відреагували на цю подію – пікет і затримання?

– Вони дізналися про все ввечері з інтернету. Я вже був удома, але нічого їм про це не казав – думав, вранці розповім.

– Як вони оцінюють ваш вчинок?

– Позитивно в цілому. Батьки мене підтримали.

– Як оцінюєте ту кампанію, яка триває навколо пікету і затримання – реакція навколишніх людей і в соцмережах?

– Крім того, що сперечаються – підтримують, лаються, погрожують, – в інтернеті з’явилося багато тих, хто на цьому намагається піаритися – якісь незрозумілі громадські активісти тощо…

– На акції, яка відбувалася наступного дня на ваш захист «в піку» поліції – ви були запрошені?

– Ні. Я дізнався про це безпосередньо після того, як сама акція закінчилася, це було наступного дня, а в неділю нас ніхто не шукав, особисто нікого з нас не повідомляли. А щодо нашої акції – то вона ж відбувалася по всій країні. Ми якраз вийшли на підтримку тієї акції, яка була напередодні, 24 числа, під Адміністрацією президента.

– А як ви з Дарією знайшлися?

– Ми були знайомі раніше, спілкувалися.

– Дуже багато про Дарію говорять... Як ви б охарактеризували її?

– Скажу, що на свої 16 років Дарія мислить як повністю сформована людина зі своїм світоглядом, чіткою громадянською позицією. У неї ж напередодні був останній дзвоник, і наступного ранку ми зустрілися на майдані, провели наш одиночний пікет.

– Якби Володимир Зеленський захотів з вами зустрітися й пояснити свою позицію?

– Він уже пояснив. Вона така ж, як і в поліцейських.

– Щодо його перших кроків, які вам не сподобалися. Ви б на таку зустріч пішли?

– За Дарію не скажу, а я особисто не пішов би. Наші вимоги чіткі, й вони не тільки наші. Певний відсоток людей ці вимоги підтримує. Нехай наш гарант Конституції не зневажає Конституцію – тоді можна буде про щось говорити.

– ­А є хоч один крок нового президента, який вам імпонує?

– Ні, поки жодного немає. Всупереч всім очікуванням... Він робить протилежне тому, що очікує від нього свідома, активна частина суспільства.

­– Чи скажете, за кого голосували?

– В обох турах – за Порошенка. Хоча я не є його симпатиком. Звичайно, у нього були й промахи немалі, але й позитивні моменти... І я не вважаю, що увесь негатив, який на нього йшов, відповідає дійсності. Він – звичайно, не святий, але й казати, що він не зробив нічого для нашої країни – це просто тупо.

– Через сумний досвід у вас не відпало бажання брати участь в подібних акціях?

– Якби виникла така необхідність – звичайно, пішов би знов.

– Ви зараз працюєте – а збираєтеся навчатися?

– Я навчався в Польщі, але... не зміг там пристосуватися, почувався чужим, тягнуло назад. Зараз думаю, як поновити навчання – в Україні чи іншій країні.

– На вашу думку, що має статися, щоб припинилася інформаційна кампанія з обговорення теми вашого пікету і затримання?

– Повинні відповісти працівники поліції, які вирішили вислужитися перед новою владою за порушення наших прав.

– ­­Як?

– Як мінімум – їх повинні звільнити.

– Кого саме?

– Безпосередньо людину, яка складала на мене протокол – Паламарчук Ганна Олександрівна... Вона мене не обзивала, але погрожувала, що якщо я не підпишу протокол зараз – викличуть двох понятих, проведуть обшук особистих речей, читатимуть листування в телефоні. Не розумію, що вони там хотіли знайти. До речі, ми дуже довго чекали на пані майора, десь півтори години, увесь цей час Даша просиділа внизу, виходила по воду, каву… Коли ж пані майор прийшла, Даша якраз ненадовго вийшла. І тоді вони почали мене «діставати», щоб я їй дзвонив. Але я відмовився. Майор на мене «тиснула». Вимагала її номер телефону, я не дав – тоді я чув, що вони дзвонили в школу, запитували номер батьків... (Радіо Свобода намагається отримати коментар від місцевої поліції щодо звинувачення у тиску на затриманого – ред.)

– Чи вівся аудіозапис під час цього опитування?

– Мені взагалі заборонили користуватися телефоном.

– А вони вели запис?

– Не помітив. Швидше за все, ні.

– Коли з’явився правозахисник Євген Новицький?

– Десь о пів на п’яту, коли я відійшов від відділку. Ми підтримували з Дашею зв’язок через Telegram (їй користуватися телефоном не заборонили), щоб вона мене інформувала, що там відбувається. Мама Дарії з’явилася десь через півтори години після того, як дівчину туди завели. Коли я повертався до відділку – вони вже підписували протокол, і їх збиралися відпускати. Лише тоді я зустрів під відділком Євгена Новицького. А Даша ж неповнолітня – юрист і батьки повинні були бути поряд.

– Романе, що ви скажете про рівнян, які під час вашого пікету проходили майдан Незалежності?

– Здебільшого дивилися й проходили без реплік, двоє висловили підтримку. Двоє людей із тих, що пройшли повз нас, кидали негативні репліки, я ігнорував їх, не вслухався, що вони говорили. А третя спочатку запитала, проти якого президента ми вийшли на пікет. Ми сказали, що проти чинного. Тоді в неї змінився вираз обличчя, вона сказала, що тут незаконно стоїмо і вона зараз викличе поліцію. Швидше за все, вона її і викликала. Були навіть погрози з її боку, що нас закатають в асфальт. Мабуть, це завдяки їй наш день мав таке продовження.

Далі ви знаєте. Поліцейський підійшов одразу, представився, був не в формі, але показав жетон, де було його прізвище й ім’я – я їх просто не запам’ятав. Він повідомив, що до відділку надійшла заява, що тут проводиться несанкціонований мітинг, хоча в нас поняття такого в Україні – «несанкціонований мітинг» – просто немає.

– Ви пішли до поліції добровільно і не відмовлялися?

– Ми пішли тому, що нам сказали, що ми не є затриманими. Дарія пересвідчилася – запитала, чи ми є затриманими. Полісмен сказав, що ні. Нас запросили для дачі пояснень і проведення «профілактичної» бесіди.

Правозахисник Михайло Лебедь на своїй сторінці у Фейсбук поширив відео, яке засвідчує, що затримання Дарії Коцюруби мало місце. «Незаконне затримання людини є кримінальним злочином», – додає правозахисник.

Учора одиночний пікет із зображенням рівненських активістів влаштувала перед міськвідділом рівненської поліції виконавча директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Дарія Коцюруба та Роман Філюк вважають, що було порушено їхнє право на мирний протест і їхні адвокати доведуть це у суді.