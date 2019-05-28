Львівська облрада вимагає від президента Зеленського розмовляти українською мовою

На сесії Львівської обласної ради депутати 28 травня одноголосно ухвалили звернення до президента України Володимира Зеленського щодо недопущення ігнорування статусу державної мови та використання її у його публічній діяльності.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, львівські депутати нагадують новообраному президентові, що він у публічних промовах порушує українське законодавство щодо обов’язкового використання державної мови у виступах, коментарях та інтерв’ю, що, у свою чергу, порушує права громадян на отримання такої інформації та її розуміння.

«Ми, депутати Львівської обласної ради, вважаємо, що президент воюючої держави зобов’язаний повністю виключити російську мову із власного вживання у публічних сферах суспільного життя, як офіційну мову Росії – держави-агресора», – йдеться у зверненні.

Також депутати у своєму зверненні до Верховної Ради і президента вказують на неприпустимість виносити на референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією, а також щодо призначення на посади осіб, які підпадають під дію закону «Про очищення влади».

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 15 травня на той час президент України Петро Порошенко підписав закон, який наступного дня був опублікований в офіційній пресі.

Закон гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Передбачена відповідальність посадовців за незнання мови, але вона діятиме лише через три роки від дати ухвалення закону.

При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин, заявляють його співавтори в уряді та парламенті.