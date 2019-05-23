Представник України в ООН надіслав голові Ради безпеки лист про український мовний закон

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко надіслав голові Ради безпеки лист про закон про забезпечення функціонування української мови, повідомила українська місія в ООН.

«Єльченко надіслав голові Ради безпеки лист щодо закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Радбезу ООН. Лист буде опублікований в ООН як офіційний документ Ради безпеки», – повідомила в Twitter українська місія в ООН.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

15 травня на той час президент України Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі.

Після цього Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН з приводу українського мовного закону. 20 травня Радбез відмовився розглядати цей закон.