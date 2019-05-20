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20 Травень 2019, Київ 23:11
Новини | Політика

Рада безпеки ООН відмовилася розглядати український мовний закон на вимогу Росії

Представник Росії Василь Небензя наполягав на розгляді питання

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Рада безпеки ООН на засіданні 20 травня відмовилася розглядати ухвалений в Україні закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

На початку засідання представники декількох країн висловилися проти розгляду цього питання, зокрема, в день інавгурації нового президента України, заявляючи про намір Росії чинити в такий спосіб тиск на Київ. Зокрема, проти висловилися представники Франції, Німеччини, США, Бельгії, Польщі.

Під час голосування щодо затвердження порядку денного, «за» проголосували п’ять представників, «проти» – шість, четверо – утрималися.

Засідання з розгляду питання про ухвалення мовного закону ініціювала Росія.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

/**/ /**/ /**/ Під час акції біля Верховної Ради України, Київ, 25 квітня 2019 року. Цього дня депутати ухвалили закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
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Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі.

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