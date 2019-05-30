Зеленський пропонує Раді звільнити голів МЗС, Міноборони і СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністрів закордонних справ та оборони і голови Служби безпеки України.

Як повідомляє прес-служба президента, подання були внесені 30 травня.

«Так, глава держави звернувся до парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України, Степана Полторака – з посади міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України», – йдеться в повідомленні.

У поданнях вказано, що глава держави діє на підставі Конституції і відповідних законів України.

Президент наполягає на невідкладному розгляді цих питань.

Крім того, в Адміністрації президента додали, що готують матеріали про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України.

30 травня Верховна Рада не змогла відправити у відставку прем’єра Володимира Гройсмана. Рішення підтримали 97 за необхідних 226 депутатів.

Павло Клімкін 17 травня заявив, що іде у відставку з посади міністра закордонних справ України. Він очолює міністерство з 19 червня 2014 року.

Василь Грицак, який очолював СБУ з 2 липня 2015 року, подав у відставку з посади голови Служби безпеки України 20 травня.

Того ж дня Степан Полторак подав у відставку з посади міністра оборони. Він очолює Міністерство оборони з 14 жовтня 2014 року.