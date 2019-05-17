Клімкін подає у відставку із посади голови МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подає у відставку.

«Як я і обіцяв, щойно написав заяву про відставку. У понеділок, у день інавгурації, спрямую її до Верховної Ради і до нового президента України. Я вважаю, що так правильно. Правильно по-людськи. Правильно з точки зору нормальної політичної культури, оскільки, врешті-решт, нам вона потрібна», – сказав Клімкін у своєму відеозверненні, яке він оприлюднив на Facebook.

Він заявив, що готовий допомагати новообраному президенту Володимиру Зеленському «там, де буде потрібно, і там, де збігаються наші принципи і наше бачення».

«Я іду вперед, іду до політики. Іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення, як іти далі. Все інше – потім», – зазначив Клімкін.

Клімкін очолює Міністерство закордонних справ України з 19 червня 2014 року. Очільника МЗС призначають за поданням президента.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.