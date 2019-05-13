Клімкін заявив, що зняття санкцій з Росії знищить Мінські угоди

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що задоволення вимог Кремля негативно вплине на Мінські домовленості. Про це він сказав журналістам у Брюсселі після засідання міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного партнерства під головуванням Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні.

«Я їм чесно сказав, якщо ви підете туди, куди хотіли йти кілька країн (задовольнити вимоги Росії щодо поновлення її прав в ПАРЄ – ред.), насправді я в той же день вийду і скажу, що, по-перше – у нас Мінська немає, а по-друге – це вбили його не лише з Москви, але й ви його послідовно вбиваєте», – сказав Клімкін.

Він зазначив, що у Європі є політики, які намагаються проштовхнути інтереси Росії.

У жовтні минулого року Парламентська асамблея Ради Європи не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Тоді дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Росія також заявляла, що залишить Раду Європи.

Після цього Москва почала домагатися від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.