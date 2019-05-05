Росія може вийти з Європейської конвенції з прав людини і Ради Європи – дипломат

Росія може вийти з Європейської конвенції з прав людини і Ради Європи, заявив російський постійний представник при Раді Європи Іван Солтановський.

«Ми розглядаємо всі варіанти розвитку подій, у тому числі з точки зору їх зовнішньополітичних наслідків як для Росії, так і для міжнародних відносин на Європейському континенті», – сказав він в інтерв’ю російському державному агентству новин «РИА «Новости».

Водночас дипломат заявив, що Москва не шкодує, що свого часу вступила в Раду Європи, бо цей досвід допоміг Росії «модернізувати російську правову систему, гуманізувати судочинство і пенітенціарну систему».

Рішення може стати відповіддю Росії на те, що її позбавили основних повноважень у Парламентській асамблеї Ради Європи. Це сталося після анексії Криму в 2014 році. Росія відразу перестала брати участь у засіданнях, а з 2017 року перестала перераховувати внески в організацію.

Зараз борг досяг 60 мільйонів євро. У квітні 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій закликала Москву сформувати делегацію і погасити заборгованість. Але в МЗС Росії заявили, що це можливо тільки за умови повноправного членства.

Європейська конвенція про права людини діє з 1953 року і передбачає, що жителі країн-членів Ради Європи можуть звертатися до Європейського суду з прав людини як до вищої інстанції над судами своїх держав. У минулому році ЄСПЛ виніс проти Росії 238 рішень із компенсаціями понад 12 мільйонів доларів.