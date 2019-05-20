Клімкін заявив, що піде на парламентські вибори самовисуванцем

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін збирається взяти участь у виборах до Верховної Ради як самовисуванець. Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

«Насправді, я членом БПП ніколи не був і ставати не збираюся. Я на сьогодні взагалі не бачу партійних проектів, які б за якістю людей і за якістю ідей були б дуже достойними, тому до пропозицій та ідей відкритий. Я вважаю, що потрібно бути ближче бути до людей, а не до списків. Навколо рідний Київ, я багато чого тут робив, тому самовисуванцем і все суперово», – сказав Клімкін.

17 травня він заявив, що іде у відставку з посади міністра закордонних справ України. Клімкін анонсував свою участь у виборах до парламенту «з командою», з якою він поділяє цінності, принципи, емоції і бачення, як іти далі».

Клімкін очолює міністерство з 19 червня 2014 року. Голову МЗС призначають за поданням президента.