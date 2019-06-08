Шоумен Сергій Притула балотуватиметься до парламенту за списком партії Вакарчука «Голос»

Відомий телеведучий і шоумен Сергій Притула повідомив, що балотуватиметься на виборах до Верховної Ради України за списком партії Святослава Вакарчука «Голос».

Про це він заявив у відеозверненні на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

«Я хочу щоб мої діти жили і працювали в цій країні. І я хочу докласти до цього якісь зусилля. Я відчуваю себе достатньо фінансово незалежним чоловіком для того, щоб гарантувати, що мій похід до парламенту не є спробою заробити додатковий карбованець. І головна мотивація – це команда, із якою я іду на ці парламентські вибори. Я перший раз за майже 38 років готовий поставити свою репутацію на шальки терезів. З цією командою я впевнений в тому, що те, як я бачу, як має розвиватися країна, можна це реалізувати», – зазначив він, пояснюючи своє рішення йти в політику.

А про саму партію «Голос» він сказав: «Ви не знайдете колишніх народних депутатів. Ви не побачите там людей, які збираються лобіювати інтереси якихось олігархів чи фінансових промислових груп. Є достатні фахівці з юриспруденції, з інвестицій, з медицини, з освіти».

Сергій Притула також повідомив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на 30-е місце у виборчому списку, хоча той пропонував йому місце у першій десятці. Таким чином, щоб Притула потрапив до парламенту, партія має набрати понад 13% голосів виборців.

Сьогодні, 8 червня, відбудеться з’їзд партії «Голос».