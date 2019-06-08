Партія «Сила та честь» Ігоря Смешка офіційно оголосила, що йде на парламентські вибори

Партія «Сила та честь» Ігоря Смешка на своєму з’їзді у Києві офіційно оголосила про свій похід на позачергові парламентські вибори. Також оприлюднені прізвища першої десятки кандидатів.

До неї увійшли:

1. Ігор Смешко

2. Олена Сотник

3. Рефат Чубаров

4. Іван Мірошниченко

5. Володимир Замана

6. Ольга Романюк

7. Андрій Гайдуцький

8. Ірина Сисоєнко

9. Володимир Тимошенко

10. Анатолій Макаренко

«Наша місія привести справжніх патріотів і професіоналів до всіх гілок влади. Туди повинні прийти ті, хто відразу зможе почати працювати в цьому законодавчому органі. Бо не буде жодної хвилини на навчання», – наголосив голова партії Ігор Смешко.

За його словами, «Сила та честь» є політичною силою консервативної демократії, яка «хоче бути гімном середнього класу України».

На з’їзді партії також був присутній один із засновників Партії регіонів Володимир Семиноженко. У коментарі Радіо Свобода він зазначив, що теж іде по списку парії Смешка до Верховної Ради.

Серед присутніх був і Михайло Поживанов – екс-заступник міністра економіки та колишній народний депутат.

Співаки Світлана і Віталій Білоножки також прийшли на з’їзд. Останній не відкинув того, що може балотуватися у Раду по списку Смешка (на мажоритарку «грошей не вистачає»), але поки що, каже, що таких пропозицій не отримував.

Журналісти Олеся Бацман та Дмитро Гордон, який є нині головою штабу партії «Сила та честь», у коментарі Радіо Свобода підтвердили, що в політику не мають наміру іти, а лише допомагають Ігорю Смешку, як доброму знайомому.

Також Дмитро Гордон у коментарі Радіо Свобода зазначив, що радив Смешку «4-5 кандидатур» до списку. Зокрема, Рефата Чубарова та Олену Сотник.

Дострокові вибори парламенту України мають відбутися 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Це указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.