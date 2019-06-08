Віталій Портников про різницю між Зеленським і Путіним

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Зеленський – актор, а хто ж тоді Путін?

«Він хороший актор, але одна справа когось грати, а інша – бути кимось» – сказав російський президент Володимир Путін про нового українського колегу Володимира Зеленського під час виступу на пленарній сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму. Ця оцінка може здатися поблажливим компліментом ветерана «великої політики» новачкові. Але я все ж хотів нагадати Володимиру Путіну, ким він сам був майже 20 років тому, коли його оголосили наступником Бориса Єльцина.

Він не був навіть хорошим актором. Він взагалі був ніким. Коли він з'явився в політиці, тільки рідкісні спостерігачі могли згадати про людину, яка працювала з мером Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком. Путін пройшов всі кар'єрні сходинки буквально за кілька місяців – в умовах номенклатурної чехарди, кланової боротьби і сутичок російських олігархів. Його партія «Єдність» – її тоді очолював майбутній міністр оборони Сергій Шойгу – була створена Борисом Березовським буквально за кілька місяців, до неї увійшли мало кому відомі політики, спортсмени та громадські діячі. Але навіть ці люди були набагато, просто набагато більш відомими, ніж Путін. Про нього ніхто нічого не знав – ані про його справжню біографію, ані про його погляди, ані про його наміри, ані навіть про його родину.

​У 2000 році росіяни проголосували за аноніма

Путін може дивуватися тому, що українці обрали своїм президентом Володимира Зеленського. Але, принаймні, ця людина десятиліттями на очах у своїх співвітчизників. І він сам, і його персонажі, і найголовніший персонаж – Голобородько, невдаха- президент з комедійного серіалу «Слуга народу». Критики кажуть, що українці саме за цей персонаж і проголосували. А за кого 2000 року проголосували росіяни? Вони проголосували за аноніма. За людину, яку їм просто запропонував Єльцин і яка була обласкана олігархічним телебаченням.

Володимир Зеленський як був, так і залишається на очах у своїх співвітчизників – і у своїх прихильників, і у своїх опонентів. У нього просто немає іншої можливості, крім як бути на виду. Будь-яка спроба уникнути публічності критикується і новому президенту доведеться почати серйозний діалог із суспільством.

Володимир Путін за ці два десятиліття знищив будь-які можливості для такого діалогу. Він з'являється тільки на ретельно підготовлених заходах. У нього практично ніколи не буває ніяких публічних опонентів. Він ніколи ні з ким не зустрічався на політичних дебатах. Його влада повністю контролює російський телевізійний ефір і підбирається до тотального контролю за інтернетом. Його пропаганда може виправдати будь-яку його помилку і видати за перемогу і успіх навіть злочин.

За ці роки професійний чиновник Володимир Путін навчився не стільки державної діяльності, скільки виконанню ролі президента Росії на екранах федеральних телеканалів. Від Путіна, якого ніхто не знав, не залишилося і сліду. Тепер Путіна знає кожен – але що ми знаємо про нього напевно? Розуміємо, як він ухвалює рішення? З ким радиться? Від чиїх думок залежить? Хто може його зупинити? Знаємо щось про його особисте життя? Впевнені в тому, що те, що він говорить – його справжня позиція? Тим більше тоді, коли погляди і навіть сама інформація змінюються в залежності від ситуації, як це було з анексією Криму?

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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