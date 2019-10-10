У Криму також затримана дружина проукраїнського активіста Приходька – дочка

Крім затриманого російськими силовиками ввечері 9 жовтня в анексованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходько, у невідомому напрямку разом з ним відвезли і дружину Любов Приходько, про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила дочка активіста Наталія.

«Я нічого не знаю, не знаю, куди відвезли. Забрали не тільки батька, а й маму», – повідомила Наталія.

Адвокатську допомогу родині Приходько надаватиме Назім Шейхмамбетов.

Офіційних коментарів російських силових відомств щодо цього затримання наразі немає.

Про затримання Приходька вранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов.

8 лютого 2019 року співробітники кримського управління ФСБ провели обшук у помешканні Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли на допит до Сімферополя, де розпитували про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».