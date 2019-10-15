Рідні заарештованого в Криму проукраїнського активіста Приходька передали йому ліки в СІЗО

Заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії донька активіста Наталя.

«Минулої суботи ми передавали, то що він просив. Єдине, що тільки вчора ми змогли віддати ліки, які він приймає. Зараз у нього є все необхідне. А так ще передали дещо з речей, їжу», – сказала Наталія.

Водночас адвокат Приходька Назім Шеіхмамбетов заявив, що у його підзахисного наразі немає скарг на здоров’я.

«Стан здоров’я – задовільний. Скарг наразі немає. Але треба зазначити, що Олег має кілька захворювань і є великий ризик, що в умовах слідчого ізолятора ці захворювання можуть загостритися», – сказав адвокат.

10 жовтня стало відомо, що проукраїнський активіст Олег Приходько перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі. Також затримали його дружину Любов Приходько.

За інформацією адвоката Назіма Шеіхмамбетова, Приходькові інкримінують дві статті – «терористичний акт» і «незаконне виготовлення вибухових речовин». За словами адвоката Приходька, його звинувачують в підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

У лютому 2019 року співробітники кримського управління ФСБ проводили обшук у помешканні Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски.​

Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.