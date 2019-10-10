Активіста Приходька звинувачують в підготовці підриву будівлі адміністрації в Криму – адвокат

Затриманого в анексованому Росією Криму проукраїнського активіста Олега Приходько звинувачують в підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Назім Шеіхмамбетов.

«Вчора ввечері вдома у Олега Аркадійовича (Приходька – ред.) пройшов огляд приміщення його гаража. У гаражі співробітники ФСБ «виявили» тротилову шашку типу 200, запал для УЗРГМ-2 і елементи ураження, а саме нарізані зварювальні електроди. Приходько звинувачують в підготовці підриву будівлі адміністрації міста Саки. Але, на думку слідства, він не зміг довести задумане до кінця, тому що був затриманий і співробітники ФСБ, нібито, запобігли терористичний акт», – розповів адвокат.

Він додав, що сам Приходько вважає справу проти себе сфабрикованою і наполягає на тому, що вибухівку йому підкинули.

«Олег Аркадійович заявляє, розцінює все, що сталося, як політичне переслідування за його проукраїнську позицію», – додав адвокат.

Шеіхмамбетов зазначив, що активіст Приходько не їв з учорашнього дня.

«Його не годували відучора, не дають передати навіть воду і булочку. Вчора один із співробітників пригостив його пачкою сигарет. Незважаючи на наші побоювання, Олега Аркадійовича, дійсно, не били і ніякого фізичного насильства до нього не застосовували», – сказав адвокат.

Сьогодні, як очікується, підконтрольний Кремлю суд має обрати запобіжний захід щодо активіста.

Близький до російської кримської влади сайт «Кримінформ» із посиланням на управління ФСБ повідомляє про затримання «громадянина Росії, члена українських екстремістських організацій, що готував вибух адмінбудівлі в Криму». Ім'я та прізвище в відомстві не називають.

10 жовтня стало відомо, що активіст перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі. За інформацією адвоката Назіма Шеіхмамбетова, Приходькові інкримінують дві статті – «терористичний акт» і «незаконне виготовлення вибухових речовин».

Офіційних коментарів російських силових і правоохоронних відомств поки що немає.

У лютому 2019 року співробітники кримського управління ФСБ проводили обшук у помешканні Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.