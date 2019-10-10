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10 Жовтень 2019, Київ 15:06
Новини | Політика

Активіста Приходька звинувачують в підготовці підриву будівлі адміністрації в Криму – адвокат

Олег Приходько

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Затриманого в анексованому Росією Криму проукраїнського активіста Олега Приходько звинувачують в підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Назім Шеіхмамбетов.

«Вчора ввечері вдома у Олега Аркадійовича (Приходька – ред.) пройшов огляд приміщення його гаража. У гаражі співробітники ФСБ «виявили» тротилову шашку типу 200, запал для УЗРГМ-2 і елементи ураження, а саме нарізані зварювальні електроди. Приходько звинувачують в підготовці підриву будівлі адміністрації міста Саки. Але, на думку слідства, він не зміг довести задумане до кінця, тому що був затриманий і співробітники ФСБ, нібито, запобігли терористичний акт», – розповів адвокат.

Він додав, що сам Приходько вважає справу проти себе сфабрикованою і наполягає на тому, що вибухівку йому підкинули.

«Олег Аркадійович заявляє, розцінює все, що сталося, як політичне переслідування за його проукраїнську позицію», – додав адвокат.

Шеіхмамбетов зазначив, що активіст Приходько не їв з учорашнього дня.

«Його не годували відучора, не дають передати навіть воду і булочку. Вчора один із співробітників пригостив його пачкою сигарет. Незважаючи на наші побоювання, Олега Аркадійовича, дійсно, не били і ніякого фізичного насильства до нього не застосовували», – сказав адвокат.

Сьогодні, як очікується, підконтрольний Кремлю суд має обрати запобіжний захід щодо активіста.

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У Криму також затримана дружина проукраїнського активіста Приходька – дочка

Близький до російської кримської влади сайт «Кримінформ» із посиланням на управління ФСБ повідомляє про затримання «громадянина Росії, члена українських екстремістських організацій, що готував вибух адмінбудівлі в Криму». Ім'я та прізвище в відомстві не називають.

10 жовтня стало відомо, що активіст перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі. За інформацією адвоката Назіма Шеіхмамбетова, Приходькові інкримінують дві статті – «терористичний акт» і «незаконне виготовлення вибухових речовин».

Офіційних коментарів російських силових і правоохоронних відомств поки що немає.

У лютому 2019 року співробітники кримського управління ФСБ проводили обшук у помешканні Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

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