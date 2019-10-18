У кримському СІЗО активісту Приходьку не віддають ліки – адвокат

Заарештованому проукраїнському активісту Олегу Приходьку не віддають медикаменти, які йому передали родичі в СІЗО Сімферополя, де його тримають.

Про це в коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Приходька Назім Шеіхмамбетов.

«Сьогодні мені вдалося зустрітися з Приходьком у СІЗО Сімферополя. Виглядає він задовільно, скарг на здоров'я у нього немає. Його досі тримають у карантинній камері, але за його інформацією, в найближчі дні переведуть в загальний блок. Продуктову передачу від сім'ї він отримав. Олег Аркадійович має низку захворювань шлунково-кишкового тракту, також по лінії урології, і родичі зробили йому передачу в понеділок – окуляри і медикаменти. Однак ліки, з невідомих мені причин, йому не віддали. Причину будемо з'ясовувати в адміністрації СІЗО і в медслужбі», – сказав адвокат.

За його словами, якщо Приходько не отримає свої ліки, захист має намір оскаржити такі дії керівництва СІЗО.

«Я розповів Олегові Приходьку про те, що його затримання викликало великий резонанс у суспільстві. Він подякував усім, хто його підтримує. Він ще раз запевнив, що далекий від усіх злочинів, які йому інкримінують. Він лише висловлював свою думку і залишається патріотом України. Окремо він наголосив на підтримці кримськотатарського народу, моральній та психологічній», – додав Шеіхмамбетов.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходька вранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував активіста на два місяці. Він перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт у Криму проукраїнського активіста.