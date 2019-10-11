Зеленский заявив, що «буде розбиратися» із затриманням активіста Приходька в Криму

Призедиент України Володимир Зеленський дізнався про затримання і арешт проукраїнського активіста в Криму Олега Приходька під час пресмарафону в Києві 10 жовтня. Він заявив, що планує «розібратися з цим питанням».

«Я дійсно разом із вами дізнався про це питання сьогодні, і ми з вами були тут. Я буду розбиратися з цим питанням. Слухайте, там (у Криму – ред.) кожен день таке відбувається и не кожен день, слава Богу... Я розумію, що, поки там є хлопці з українською позицією, які відстоюють Крим, я розумію, що, якщо дійсно там є небезпека, люди там відчувають це, що за ними завтра можуть прийти – хай приїздять до Києва. Я розумію, що, окрім обміну, в нас не буде можливості повернути людей», – сказав Зеленський.

10 жовтня стало відомо, що проукраїнський активіст Олег Приходько перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі. Також затримали його дружину Любов Приходько.

За інформацією адвоката Назіма Шеіхмамбетова, Приходькові інкримінують дві статті – «терористичний акт» і «незаконне виготовлення вибухових речовин». За словами адвоката Приходька, його звинувачують в підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

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У лютому 2019 року співробітники кримського управління ФСБ проводили обшук у помешканні Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски.​

Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.