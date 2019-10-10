Зеленський: думаю, наступного тижня отримаємо дату зустрічі в «нормандському форматі»

Дата зустрічі лідерів «нормандського формату» може стати відомою наступного тижня, заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону в Києві.

«Дата нормандського формату… Я думаю, що ми отримаємо дату наступного тижня. Ми будемо знати дату наступного тижня. Я думаю, що дата буде в цьому році», – сказав Зеленський.

Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей».