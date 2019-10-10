Зеленський: готовий на прямі переговори з Путіним для обміну

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова до чергового обміну полоненими, й очікує вирішення цього питання на зустрічі «нормандського формату». Про це голова держави сказав 10 жовтня під час пресмарафону у Києві.

У разі ж, якщо зустріч «нормандської четвірки» буде відкладатися, за словами Зеленського, він буде шукати інший формат для вирішення питання обміну – зокрема, Мінськ і прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я думаю, що рішення буде на зустрічі «нормандського формату». Якщо «нормандський формат» буде відкладатися через те, що не буде розведення, в Золотому триватимуть постріли, тоді ми будемо знаходити інші формати, щоб повертати наших людей. Один із них – «Мінськ». Інший, який спрацював, – мої переговори з Путіним. Я з приводу повернення наших людей і обміну готовий на ці прямі переговори», – сказав Зеленський.

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Він також наголосив, що «ніхто ніколи не забуде жодної людини, яка перебуває в полоні на території Росії чи в Криму, чи на тимчасово окупованій території «ДНР» і «ЛНР».

«Існує поки що тільки два списки обміну: кримчани – у списку людей, про яких ми повинні говорити тільки з Росією, бо від «ЛДНР», бойовиків, це питання не залежить зовсім. Інший список – це люди, які перебувають на території «ДНР», «ЛНР». І третє – найскладніше питання – це люди, по яких немає підтвердження з боку «ДНР», «ЛНР», що вони там є, а ми знаємо, що ці люди там перебувають», – сказав Зеленський.

«Ці три питання: по перших ми готові хоч завтра. Російська сторона декларує, що без «нормандського формату» ми не дійдемо до вирішення цього питання. Тому я поспішаю з «нормандським форматом», – додав президент.

2 жовтня Зеленський заявив, що схвалення «формули Штайнмаєра» усунуло останні перешкоди до проведення саміту «нормандської четвірки». «Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати вже дату», – сказав президент. Точна дата наразі невідома.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, у Київ повернулися 35 громадян України, зокрема 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.

За даними СБУ, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 227 українців, повідомила Служба безпеки України.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Росія на своїй території й в анексованому Криму утримує 113 громадян України.