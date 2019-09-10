Денісова: в ув’язненні у Росії залишаються 113 громадян України, із них 89 кримських татар

У Росії утримують ще 113 громадян України, 89 із них – це представники кримськотатарського народу, повідомила вранці 10 вересня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Переговори з Росією щодо повернення цих громадян в Україну зараз ведуться. Але коли це станеться, я не можу сказати. Сподіваюся це трапиться до кінця року», – сказала Денісова в ефірі телеканалу «1+1».

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, внаслідок якого до Києва повернулися 24 полонених українських моряків і 11 політв’язнів, зокрема Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення кримськотатарських активістів із російського ув’язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.