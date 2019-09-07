Зеленський хоче швидко визволити й утримуваних кримських татар і закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський після обміну утримуваними між Україною і Росією заявив, що наступними етапами має бути також швидке звільнення з-за російських ґрат кримських татар і закінчення війни з Росією.

«Я думаю, це буде другий етап. У другому вже етапі ми працюватимемо. Ми повернемо всіх наших людей звідти. Звільнимо, тому що багато наших людей у Криму», – сказав президент, відповідаючи на питання кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії про перспективи звільнення кримських татар із в’язниць у Росії й у Криму.

За словами Зеленського, він розраховує, що це відбудеться якомога швидше. «Ми не говоримо ні про рік, ні про два, і ні про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо», – сказав він, але наголосив, що поки неможливо говорити про терміни звільнення утримуваних Росією кримських татар.

Як сказав Зеленський, нинішній обмін став першим кроком. «Він був дуже складний. Ми знаємо, що робити далі», – додав президент.

Крім того, щодо становища на Донбасі він сказав, що Київ має намір продовжити розведення сил спочатку у визначених місцевостях, «а потім – розведення по всій території та припинення вогню повною мірою й припинення війни». Він не уточнив, на яких умовах має намір припинити війну, але висловив сподівання, що вдасться здійснити й найскладніший етап, який почнеться після цього, – повернення «не тільки людей, але й наших територій».

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, зі свого боку, написав у твітері, що з російських в’язниць звільнені ще не всі. «Мобілізуймося ж і домагаймося остаточного вирішення за формулою «всіх на всіх», – додав він.

Раніше 7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

Серед тих, кого віддала Росія, виявився тільки один кримський татарин, Едем Бекіров. Його звільнення стало винятком через важкий стан його здоров’я, повідомив Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

При цьому, за останніми даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.