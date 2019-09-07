Омбудсмен: Росія утримує ще 110 громадян України

Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території й в анексованому нею Криму, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона сказала про це в аеропорту «Бориспіль», куди 7 вересня повернулися звільнені Росією українці.

«Не обмін – звільнення, звільнимо всіх, у наших списках – це 110 осіб у Росії й окупованому нею Криму», – сказала Денісова.

Про те, що робота над звільненням всіх утримуваних у Росії українців триває, повідомив і міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

«Сьогодні хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки та інші наші нарешті з нами! Але не всі. Продовжуємо роботу, хоч як це складно. Результат того вартий – повернуті друзі», – написав Пристайко у твітері.

Тим часом, за даними Служби безпеки України, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 227 українців.

7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». У цей же час в московському «Внукові» сів російський борт із, ймовірно, 35 особами. Точний список у Кремлі пообіцяли оприлюднити пізніше.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.