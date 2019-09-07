Зеленський: наближатимемося до звільнення всіх полонених

Україна намагатиметься звільнити всіх полонених, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Мені здається, ми всі зробили перший крок... Я впевнений, що ми знаємо, що робити далі... Далі ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати вже в Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте, Петровське – спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню повною мірою і припинення війни», – розповів Зеленський.

Він наголосив, що перший етап його домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним виконаний.

«Я вважаю, що перший етап виконаний. Я маю підтвердити, що я, президент України Володимир Зеленський, і президент Росії Володимир Путін зробили все, що обіцяли, не змінюючи на ходу наших домовленостей», – заявив Зеленський.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

У лютому Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія незаконно утримувала понад 70 українців. До цього числа не входили 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.