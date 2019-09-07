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07 Вересень 2019, Київ 15:55
Новини | Політика

Зеленський: наближатимемося до звільнення всіх полонених

Володимир Зеленський в аеропорту «Бориспіль», 7 вересня 2019 року

Україна намагатиметься звільнити всіх полонених, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Мені здається, ми всі зробили перший крок... Я впевнений, що ми знаємо, що робити далі... Далі ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати вже в Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте, Петровське – спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню повною мірою і припинення війни», – розповів Зеленський.

Він наголосив, що перший етап його домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним виконаний.

«Я вважаю, що перший етап виконаний. Я маю підтвердити, що я, президент України Володимир Зеленський, і президент Росії Володимир Путін зробили все, що обіцяли, не змінюючи на ходу наших домовленостей», – заявив Зеленський.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

У лютому Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія незаконно утримувала понад 70 українців. До цього числа не входили 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Українці, які повернулися до Києва в рамках обміну. Список

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